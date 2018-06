Tokio (AFP) Sony hat für Ende Juni eine neue leichtere und effizientere Version seiner beliebten Spielekonsole Playstation 4 angekündigt. Wie der japanische Elektronikkonzern am Montag mitteilte, soll das neue Modell um zehn Prozent leichter sein und acht Prozent weniger Strom verbrauchen als die bisherige Version. Die neue Version soll in den kommenden Tagen in Japan in den Handel kommen und anschließend nach und nach auch in anderen Ländern verfügbar sein. In Europa soll sie 399 Euro kosten.

