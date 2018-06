Los Angeles (dpa) - TV-Sternchen Kim Kardashian und Rapper Kanye West bekommen nach Tochter North nun einen Sohn. Die US-Amerikanerin verriet das Geschlecht ihres ungeborenen Babys auf Instagram. Sie postete dazu ein Bild, das ihren Ehemann mit der zweijährigen Tochter zeigt, während die beiden in ein Kinderbuch schauen. "Du bist so ein toller Vater für North, und du wirst auch für unseren neuen Sohn der beste Papi sein", schrieb Kardashian dazu am amerikanischen Vatertag.

