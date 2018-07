Rangun (AFP) Beim Einsturz eines Luxushotel-Rohbaus in Myanmars zweitgrößter Stadt Mandalay sind mindestens zwei Bauarbeiter getötet und 22 weitere verletzt worden. Ein verschütteter 18-jähriger Arbeiter sei nach 30-stündiger Suche lebend aus den Trümmern geborgen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Warum ein Teil des Rohbaus am Samstag plötzlich einstürzte, war auch zwei Tage später unklar. Für den Bau des neuen Pullman-Hotels waren nach Polizeiangaben drei Firmen verantwortlich.

