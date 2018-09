Wien (AFP) Die österreichische Widerstandskämpferin Irma Schwager ist tot. Sie starb am Montag im Alter von 95 Jahren in Wien, wie die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) mitteilte. Die aus einer jüdischen Familie stammende Schwager war 1938 nach dem sogenannten Anschluss Österreichs vor den Nazis geflohen, um sich dem Widerstand in Frankreich anzuschließen. Dort versuchte sie das Vertrauen deutscher Soldaten zu gewinnen, um sie von einer Abkehr von der NS-Ideologie zu überzeugen. Viele ihrer Mitstreiterinnen wurden enttarnt und in Konzentrationslagern inhaftiert.

