Islamabad (AFP) Nach der vorübergehenden Schließung der Save-the-Children-Büros im Land will die pakistanische Regierung alle internationalen Hilfsorganisationen unter zentrale Kontrolle stellen. "Die Regierung will ein umfassendes Registrierungssystem der Gruppen einrichten, um ein transparentes System der Verantwortlichkeit sicherzustellen", erklärte Innenminister Chaudhry Nisar Ali Khan am Montag. "Wir sollten die Geldgeber und die Zwecke kennen, für die sie das Geld geben." Alle Organisationen - auch Save the Children - dürften in den kommenden sechs Monaten in Pakistan weiterarbeiten, wenn sie sich binnen drei Monaten registrieren lassen.

