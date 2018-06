Belgrad (AFP) Nach der Festnahme des früheren Kommandeurs der bosnischen Muslime in Srebrenica, Naser Oric, haben die serbischen Behörden seine Auslieferung beantragt. Die Staatsanwaltschaft habe ihrem Auslieferungsantrag Dokumente beigelegt, die mutmaßliche Kriegsverbrechen von Oric während des Bosnienkriegs von 1992 bis 1995 belegen sollen, berichtete die amtliche serbische Nachrichtenagentur Tanjug am Sonntag unter Berufung auf das Justizministerium in Belgrad.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.