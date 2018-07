Baku (SID) - Die Sportschützen Monika Karsch (Regensburg) und Christian Reitz (Kriftel) haben ihren Einzelmedaillen bei den Europaspielen in Baku zum Abschluss der Schießwettbewerbe am Montag weiteres Edelmetall hinzugefügt. Das Duo gewann im Mixed-Wettbewerb mit der Luftpistole Gold durch den 5:4-Sieg im Finale gegen Griechenland. Es war das elfte Gold der deutschen Mannschaft in Baku.

Reitz hatte am Sonntag souverän Gold im Schnellfeuerschießen geholt, Karsch (Regensburg) tags zuvor Bronze mit der Freien Pistole gewonnen. Insgesamt verbuchte der Deutschen Schützenbund (DSB) in Baku sechs Medaillen (dreimal Gold, dreimal Bronze).