Kabul (AFP) Die afghanischen Taliban haben nach eigenen Angaben am Montag das Parlament in Kabul angegriffen. Das Gebäude wurde von einer heftigen Explosion erschüttert, über dem Gebäude stieg Rauch auf, wie auf TV-Bildern zu sehen war. Abgeordnete brachten sich in Sicherheit. Talibansprecher Sabihullah Mudschahid erklärte im Kurznachrichtendienst Twitter, dass "mehrere Mudschahedin in das Parlamentsgebäude eingedrungen sind". "Schwere Gefechte sind im Gange", hieß es in der Mitteilung weiter. Demnach griffen die Taliban das Parlament an, als gerade der Verteidigungsminister ins Amt eingeführt wurde.

