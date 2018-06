New York (AFP) Die interne Untersuchung der Vereinten Nationen zum mutmaßlichen Kindesmissbrauch durch französische und afrikanische Blauhelmsoldaten wird von einer früheren Richterin des kanadischen Obersten Gerichtshofes geleitet. Marie Deschamps werde der unabhängigen Untersuchungskommission vorstehen, erklärte die UNO am Montag. Zu ihrem Team gehören demnach auch Hassan Jallow, Staatsanwalt beim UN-Tribunal zu Ruanda, und Yasmin Sooka, Direktor der Menschenrechtsstiftung in Südafrika.

