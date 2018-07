New York (AFP) Der US-Technologiegigant Apple hat sich im Streit um die Bezahlung von Musikern bei seinem neuen Streaming-Dienst der US-Popsängerin Taylor Swift gebeugt. Der Apple-Manager Eddy Cue erklärte am Sonntagabend, der Konzern werde Musiker auch in der dreimonatigen Probezeit des neuen Dienstes Apple Music für ihre Musik vergüten. Taylor Swift hatte am Sonntag öffentlich gegen die Pläne von Apple protestiert, Musikern während der dreimonatigen Probezeit seiner neuen Onlineplattform keine Tantiemen zu zahlen.

