Washington (AFP) Nach der offenkundig rassistischen Attacke mit neun Toten auf eine von Afroamerikanern besuchte Kirche in Charleston hält in den USA die Debatte über die Südstaaten-Flagge an. Nach Informationen der "Washington Post" will sich die Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, dafür einsetzen, das vor dem Regierungssitz und dem Parlament des Bundesstaates wehende Banner abzuhängen. Dem Nachrichtensender CNN zufolge will Haley die Ankündigung am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Senator Lindsey Graham machen.

