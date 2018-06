Charleston (AFP) Mehrere tausend Menschen haben in Charleston mit einer Menschenkette der Opfer der rassistischen Bluttat in einer Kirche der US-Stadt gedacht. Die rund 2,5 Kilometer lange Kette am Sonntag reichte vom Stadtzentrum über den Cooper-Fluss bis zur Vorstadt Mount Pleasant. Auf diese Weise wollten die Organisatoren eine Brücke für Frieden und Einheit symbolisieren. Für jedes der neun Opfer des Massakers vom vergangenen Mittwoch herrschte eine Minute Schweigen unter den Teilnehmern.

