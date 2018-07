Islamabad/Karachi (dpa) - Bei einer Hitzewelle in Pakistan sind nach Behördenangaben in den vergangenen Tagen etwa 150 Menschen ums Leben gekommen. Allein in der südpakistanischen Hafenstadt Karachi starben nach Informationen vom Montag 130 Menschen.

Die Zahl der Toten könnte dort bei erwarteten Temperaturen von mehr als 45 Grad Celsius noch steigen. Die meisten Opfer seien an Erschöpfung oder an einem Hitzschlag gestorben, sagte ein Arzt am örtlichen Jinnah-Krankenhaus. Die Hitzewelle fällt mit dem Ramadan zusammen - zurzeit fasten viele Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.

Im benachbarten Indien waren im April und Mai fast 2500 Menschen bei ähnlich hohen Temperaturen zu Tode gekommen.