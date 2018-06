Chattanooga (dpa) - Eine SUV-Offensive soll Volkswagen in den USA aus der Absatzkrise bringen - die Vorkehrungen dafür treffen die Wolfsburger nun, indem sie sich einen wichtigen Partner direkt vor das Werkstor holen.

Ein entsprechendes Gemeinschaftsprojekt mit dem spanischen Zulieferer Gestamp stellte Europas größter Autobauer am Dienstag an seinem Werk in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee vor.

Die Spanier versorgen VW mit Bauteilen für eine geplante Geländelimousine, die dem Konzern helfen soll, die Kurve im US-Markt zu kriegen. VW kämpft dort mit schwachen Verkaufszahlen. Als ein Grund gilt, dass ein Mittelklasse-SUV bislang im Angebot fehlt. Der deutsche Autoriese hatte bereits angekündigt, die bislang einzige Fabrik in den USA deshalb bis Ende 2016 kräftig auszubauen.

Gestamp ist bereits Partner von VW und auch schon mit einer Fabrik in Chattanooga vertreten. Deren Produktionskapazität soll jetzt für 180 Millionen US-Dollar (161 Mio Euro) ausgebaut und dadurch verdreifacht werden.

Die Wolfsburger treten den nötigen Platz auf ihrem Werksgelände ab, erhalten die Fläche aber vom Bundesstaat an anderer Stelle zurück. Die Expansion soll mehr als 500 Jobs bringen.