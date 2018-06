Bayreuth (SID) - Basketball-Bundesligist medi Bayreuth hat den kanadischen Nationalspieler Melvin Ejim unter Vertrag genommen. Der 24 Jahre alte Flügelspieler kommt vom italienischen Erstligisten Virtus Acea Rom nach Oberfranken und erhielt einen Vertrag für die kommende Spielzeit. Für die Römer absolvierte Ejim in der abgelaufenen Saison insgesamt 29 Ligaspiele, in denen er in durchschnittlich 23:30 Minuten Einsatzzeit 7,7 Punkte sowie 6,3 Rebounds pro Partie beisteuerte.

"Melvin ist eine absolute Granate. Ein echter Glücksfall für uns. Er ist ein sehr athletischer und dynamischer Spieler, der in der BBL natürlich zeigen will, was er alles kann", sagte Headcoach Michael Koch über den 17-maligen Nationalspieler.