Brüssel (AFP) Wenige Tage vor einer drohenden Pleite Griechenlands rückt eine baldige Einigung mit den internationalen Gläubigern in greifbare Nähe. Die Eurogruppe soll am Mittwochabend versuchen, eine Vereinbarung mit Griechenland zu erzielen, wie die Staats- und Regierungschefs der Eurostaaten bei einem Krisengipfel in Brüssel entschieden. Spar- und Reformversprechen aus Athen müssen dann aber noch das griechische Parlament passieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.