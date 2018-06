San Jose (dpa) - Das Online-Auktionshaus Ebay schließt sich dem größten US-Einzelhändler Walmart an und stoppt den Verkauf von Artikeln mit der umstrittenen Konföderierten-Flagge. Das teilte das Unternehmen mit Sitz in Kalifornien auf Twitter mit. Das Symbol aus dem US-Bürgerkrieg steht nach Ansicht von Kritikern für die damalige Bereitschaft der Südstaaten, in den Krieg zu ziehen, um die Sklaverei beibehalten zu können. Walmart hatte die Flagge selbst und andere Artikel wie T-Shirts oder Gürtelschnallen mit dem Abzeichen im Angebot.

