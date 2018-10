Brüssel (AFP) Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras wird nach Angaben aus Regierungskreisen in Athen am Mittwoch in Brüssel erneut mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zusammenkommen. An den neuen Beratungen über die Griechenland-Rettung am Rande eines Treffens der Euro-Finanzminister sollen auch der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, und die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, teilnehmen, wie ein Regierungsvertreter am Dienstagabend in Athen sagte.

