Dortmund (SID) - Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund steht angeblich auf der Wunschliste des englischen FA-Cupsiegers FC Arsenal. Nach Informationen der Bild-Zeitung sollen die Gunners bereit sein, 40 Millionen Euro Ablöse für den Gabuner zu zahlen. Auch Meister FC Chelsea sowie Manchester United sollen an einer Verpflichtung des 26-Jährigen interessiert sein.

Aubameyang war mit 25 Treffern in 46 Pflichtspielen bester Torschütze des BVB in der vergangenen Saison und besitzt bei den Westfalen noch einen Vertrag bis 2018. Der pfeilschnelle Stürmer kam 2013 für eine Ablösesumme von 13 Millionen Euro vom französischen Erstligisten AS St. Etienne nach Dortmund.