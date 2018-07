Edmonton (dpa) - Die Fußballerinnen der USA sind bei der WM in Kanada ins Viertelfinale eingezogen. Das Team des zweimaligen Weltmeisters besiegte Kolumbien mit 2:0 und trifft in der Runde der letzten Acht am Freitag auf China. Ebenfalls im Viertelfinale steht England nach einem 2:1-Erfolg gegen Norwegen. Die deutschen Fußball-Frauen haben damit bereits die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Rio 2016 sicher. England kann bei Olympia nicht antreten, dort wäre nur ein Team aus Großbritannien startberechtigt.

