Montevideo (SID) - Der zweimalige Fußball-Weltmeister Uruguay muss im Viertelfinale der Copa America am Mittwoch wegen Gastgeber Chile womöglich auf seinen Stürmerstar Edinson Cavani verzichten. Der 28 Jahre alte Angreifer von Paris St. Germain steht vor der Rückreise in die Heimat, nachdem sein Vater dort nach einem Verkehrsunfall mit einem Todesopfer verhaftet worden ist.

Bei dem Vorfall in Salto im Norden des Landes war am Montagabend ein 19 Jahre alter Motorradfahrer gestorben, nachdem er mit dem Truck von Cavani Senior zusammengestoßen war. Medien aus Uruguay berichten, dass Cavani mit Nationaltrainer Oscar Tabarez darüber berate, das Team vorübergehend zu verlassen und zu einem möglichen Halbfinale zurückzukehren, um in der Zwischenzeit seinem Vater zur Seite zu stehen.