Berlin (dpa) - Queen Elizabeth II. ist zu ihrem fünften Staatsbesuch in Deutschland eingetroffen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Philip landete die britische Königin gegen 19.00 Uhr mit einer Sondermaschine im militärischen Teil des Berliner Flughafens Tegel. Bis zum Rückflug am Freitag wird das Paar vor allem in der deutschen Hauptstadt unterwegs sein, aber auch Frankfurt am Main und das ehemalige Konzentrationslager Bergen-Belsen in Niedersachsen besuchen.

