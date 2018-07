Rom (dpa) - Internationale Rettungskräfte haben in mehreren Einsätzen vor der libyschen Küste mehr als 2700 Migranten in Sicherheit gebracht. An den Einsätzen im Mittelmeer, die von der italienischen Küstenwache koordiniert wurden, waren mehrere internationale Handelsschiffe sowie Einsatzkräfte der europäischen Marine und der Frontex-Operation "Triton" beteiligt. Deutsche Helfer waren dieses Mal nach Angaben der Küstenwache nicht im Einsatz. Besonders im Sommer bei gutem Wetter wagen viele Migranten von Afrika aus die gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer nach Europa.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.