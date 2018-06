U21-Junioren stehen im EM-Halbfinale und lösen Ticket für Rio 2016

Prag (dpa) - Die deutsche U21-Auswahl hat bei der Fußball-EM in Tschechien das Halbfinale erreicht und damit erstmals seit 1988 auch die Olympia-Qualifikation geschafft. Der Mannschaft von Trainer Horst Hrubesch genügte am Dienstag in Prag ein 1:1 (0:0) gegen Gastgeber Tschechien, um das Weiterkommen mit fünf Punkten in Gruppe A als Zweiter zu sichern. Der Gegner im Halbfinale am Samstag steht noch nicht fest. Der Berliner Nico Schulz hatte die DFB-Auswahl in Führung gebracht (55.), der Ausgleich durch Ladislav Krejci (66.) war für die Tschechen zu wenig.

Rückkehr von Bayern-Torwart Reina nach Neapel perfekt

München (dpa) - Der Wechsel von Torwart Pepe Reina vom FC Bayern München zum SSC Neapel ist endgültig perfekt. Der 32 Jahre alte Spanier kehre nach einem Jahr zum italienischen Erstligisten zurück, teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstag mit. Reina war in der abgelaufenen Saison als Ersatz für Manuel Neuer dreimal in der Bundesliga zum Einsatz gekommen. Die Münchner hatten bereits Sven Ulreich vom VfB Stuttgart als künftigen Neuer-Vertreter verpflichtet.

Ingolstadt verpflichtet Suttner - auch Kachunga fast fix

Paderborn (dpa) - Der FC Ingolstadt rüstet sich für die Bundesliga-Premiere. Die Bayern haben den 14-maligen österreichischen Fußball-Nationalspieler Markus Suttner verpflichtet. Außerdem steht Torjäger Elias Kachunga vom Bundesliga-Absteiger SC Paderborn kurz vor einem Wechsel zum Erstliga-Neuling. Linksverteidiger Suttner unterschrieb in Ingolstadt einen Vertrag bis 2018. Fast perfekt ist der Wechsel von Kachunga, der bereits den Medizincheck absolvierte.

Alexander Zverev erreicht Achtelfinale bei ATP-Turnier in Nottingham

Nottingham (dpa) - Alexander Zverev hat seine Zweitrundenpartie beim ATP-Tennisturnier in Nottingham gewonnen und steht beim Rasen-Event damit im Achtelfinale. Der Hamburger setzte sich am Dienstag gegen den an Nummer 13 gesetzten Thomaz Bellucci aus Brasilien mit 6:7 (7:9), 6:3, 6:4 durch. Der 18-Jährige trifft nun auf Marcos Baghdatis aus Zypern, der den topgesetzten Spanier David Ferrer besiegt hatte. Alexander Zverevs Bruder Mischa hatte zuvor in der ersten Runde gegen Sam Groth aus Australien mit 6:7 (1:7), 6:7 (3:7) verloren.

Fränk Schleck muss für Tour de France passen

Luxemburg (dpa) - Der frühere Tour-Dritte Fränk Schleck muss auf einen Start bei der am 4. Juli beginnenden Frankreich-Rundfahrt verzichten. Der 35-Jährige vom Team Trek laboriert an einer Knieverletzung, die er bei einem Sturz während des Frühjahrsklassikers Lüttich-Bastogne-Lüttich erlitten hatte. Schleck, dessen jüngerer Bruder Andy Ende 2014 zurückgetreten war, nahm achtmal an der Tour teil und schaffte es viermal unter die besten Zehn.

Erster Kieler-Woche-Sieg für Katamaransegler Kohlhoff/Werner

Kiel (dpa) - Paul Kohlhoff und Carolina Werner haben zum ersten Mal die Kieler Woche gewonnen. Die jungen Nacra-17-Segler aus Kiel sicherten sich den Mixed-Titel in der neuen Katamaran-Olympiaklasse bereits einen Tag vor den Medaillenrennen in acht olympischen und einer paralympischen Segeldisziplin.