Kourou (dpa) - Vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana aus ist am Morgen eine Vega-Rakete ins All gestartet. Der kleinste Lastenträger der europäischen Arianespace soll einen Satelliten auf einer Umlaufbahn um die Erde aussetzen. Der Satellit ist Teil des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus. Es soll Informationen liefern als Grundlage für Politik, Unternehmen, Landwirtschaft oder Wissenschaft. Die schnellen und umfassenden Datenmengen können auch in Katastrophensituationen Basis für schnelle Reaktionen sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.