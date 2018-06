Washington (AFP) Nach der offenkundig rassistischen Attacke in einer Kirche in Charleston soll die umstrittene Südstaaten-Flagge vom Gelände des Kapitols im US-Bundesstaat South Carolina entfernt werden. Gouverneurin Nikki Haley rief die Abgeordneten am Montag auf, eine entsprechende Gesetzesänderung zu verabschieden. Der US-Einzelhandelskonzern Walmart verbannte unterdessen Produkte mit der Südstaaten-Flagge aus seinen Regalen. US-Präsident Barack Obama reist am Freitag zu einer Trauerfeier nach Charleston.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.