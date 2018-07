Washington (AFP) Nach der offenkundig rassistischen Attacke in einer Kirche in Charleston überdenkt auch der US-Bundesstaat Virginia seinen Umgang mit der umstrittenen Südstaaten-Flagge. Virginias demokratischer Gouverneur Terry McAuliffe erklärte am Dienstag, dass er Bilder der Flagge von den Nummernschildern des Bundesstaates verbannen wolle. Am Montag hatte South Carolinas Gouverneurin Nikki Haley eine Initiative gestartet, um die Südstaaten-Flagge vor dem Parlaments- und Regierungssitz ihres Bundesstaates abhängen zu lassen. Darüber müssen noch die Abgeordneten in South Carolina befinden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.