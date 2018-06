Melbourne (AFP) Australische Fischer haben vor der Südostküste des Landes einen seltenen Riesenhai gefangen. Der 6,3 Meter lange Fisch ging einem Trawler in der Bass-Straße, einer Meerenge zwischen Australien und Tasmanien, als Beifang ins Netz und wurde dem Victoria-Museum in Melbourne übergeben. Der außergewöhnliche Fund biete eine seltene Möglichkeit, Wissenslücken zu schließen, um die Forschung im Bereich des Artenschutzes und der Biologie voranzutreiben, sagte am Mittwoch der Leiter der Fischkunde-Abteilung des Museums, Martin Gomon.

