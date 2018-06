Osnabrück (AFP) Nur jeder sechste Minijobber im gewerblichen Bereich und jeder siebte in Privathaushalten zahlt einem Bericht zufolge in die Rentenkasse ein. Die 2013 eingeführte Rentenversicherungspflicht für Minijobs komme in der Realität nicht an, sagte die Grünen-Arbeitsmarktexpertin Brigitte Pothmer der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Mittwoch unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung. Von einer flächendeckenden Altersvorsorge könne keine Rede sein, wenn sich mehr als 80 Prozent der Minijobber davon befreien ließen.

