Berlin (AFP) Heidi Klum sucht offenbar ein neues Team: In der Jury ihrer Fernsehshow "Germany's Next Topmodel" wird Klum einem "Bild"-Bericht zufolge künftig nicht mehr Wolfgang Joop und Thomas Hayo an ihrer Seite haben. Die beiden Jurymitglieder müssten unter anderem aus Kostengründen gehen, berichtete die Zeitung am Mittwoch. Die Show hat seit Jahren mit sinkendem Zuschauerinteresse zu kämpfen. Joop bestätigte seinen Abschied.

