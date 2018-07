Bonn (AFP) Das Bundeskartellamt hat fünf Automobilzulieferer wegen Wettbewerbsverstößen zu Bußgeldern in Höhe von insgesamt 75 Millionen Euro verurteilt. Es handelte sich um den ersten Fall, der aufgrund einer anonymen Eingabe in dem elektronischen Hinweisgebersystem des Kartellamtes eingeleitet und abgeschlossen werden konnte, wie die Wettbewerbsbehörde am Mittwoch in Bonn mitteilte. Das System besteht seit dem Jahr 2012.

