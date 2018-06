Düsseldorf (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat vor der Innenministerkonferenz in Mainz angekündigt, dass er Raubzüge von Einbrecherbanden mit Vorratsdatenspeicherung und einer besseren länderübergreifenden Zusammenarbeit bekämpfen will. "Einbruchsdiebstahl war lange ein Delikt, das lokal verfolgt wurde", sagte de Maizière der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe). "Wenn heute kriminelle Banden von Niedersachsen über Nordrhein-Westfalen bis nach Rheinland-Pfalz zuschlagen, dann brauchen wir eine bessere Zusammenarbeit der lokalen und Landesbehörden" mit dem Bundeskriminalamt (BKA) und "mit den Staaten, in denen die Hauptquartiere dieser Banden liegen".

