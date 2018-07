Hamburg (AFP) Die britische Königin Elizabeth II. ist zwar ein gern gesehener Gast in Deutschland - doch ein gekröntes Staatsoberhaupt anstelle von Bundespräsident Joachim Gauck in Schloss Bellevue, das wollen nur neun Prozent der Bürger. Die überwältigende Mehrheit von 88 Prozent ist gegen die Wiedereinführung der Monarchie, wie eine am Mittwoch veröffentlichten Forsa-Umfrage für das Hamburger Magazin "Stern" ergab. Nur drei Prozent der tausend befragten Bürger hatten dazu keine Meinung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.