Brüssel (AFP) Die Pläne der EU-Kommission, zur Entlastung Italiens und Griechenlands 40.000 Flüchtlinge über verpflichtende Quoten auf andere EU-Länder zu verteilen, sind gescheitert. "Die Vorstellung, dass Brüssel Quoten auferlegen könnte, funktioniert nicht", sagte ein hochrangiger EU-Diplomat am Mittwoch. Der EU-Gipfel am Donnerstag werde zwar an der Verteilung von 40.000 Flüchtlingen festhalten, diese aber nur noch auf freiwilliger Basis fordern.

