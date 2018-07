Berlin (AFP) Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hat Berichten über ein endgültiges Aus seiner umstrittenen Klimaabgabe für Kohlekraftwerke widersprochen. Er habe aber mit dem Vorsitzenden der Gewerkschaft IG BCE, Michael Vassiliadis, und dem nordrhein-westfälischen Wirtschaftsminister Garrelt Duin (SPD) einen Alternativvorschlag erarbeitet, sagte Gabriel am Mittwoch beim Kongress des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) in Berlin. Auf der Grundlage dieser beiden Vorschläge solle nun bei einem Koalitionsausschuss am 1. Juli eine endgültige Entscheidung getroffen werden.

