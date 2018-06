Hamburg (AFP) Ein Hausbewohner hat in Hamburg einen mutmaßlichen Einbrecher erschossen. Die Tat ereignete sich am späten Dienstagabend im Stadtteil Jenfeld, wie eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen mitteilte. Die Ermittlungen zu den Umständen und zum genauen Ablauf der Tat seien noch nicht abgeschlossen. Über den Stand der Nachforschungen will die Polizei demnach im Laufe des Tages berichten.

