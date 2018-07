Berlin (AFP) Das Bundeskabinett hat den Rüstungsexportbericht von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) gebilligt. Dies verlautete am Mittwoch aus Regierungskreisen in Berlin. Presseberichten zufolge geht aus dem Text hervor, dass die deutschen Rüstungsexporte im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen sind. 2014 wurden demnach Ausfuhren im Wert von 3,97 Milliarden Euro genehmigt - der niedrigste Stand seit sieben Jahren, wie die "Welt" und die "Bild"-Zeitung am Mittwoch berichteten. Im Jahr zuvor waren es noch 5,85 Milliarden Euro gewesen.

