Bremen (AFP) Die Finanzminister der Länder erhöhen im Kampf gegen den offenbar weit verbreiteten Steuerbetrug an Ladenkassen den Druck auf die Bundesregierung. Bei einem Treffen in Berlin wollen sich die Ressortchefs nach Angaben der Bremens Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) am Donnerstag erneut mit dem Thema befassen und auf die verpflichtende Einführung einer IT-Lösung drängen, die die Manipulation moderner Registrierkassen verhindert.

