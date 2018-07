Jerusalem (AFP) In einer mit Beifall bedachten Rede hat Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) vor dem israelischen Parlament den entschiedenen Kampf Deutschlands gegen neuen Antisemitismus bekräftigt. "Wo immer er auftritt, ist er nicht akzeptabel; in Deutschland ist er unerträglich", sagte Lammert, der 50 Jahre nach Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern vor der Knesset sprach. Dabei betonte er auch, es sei in Deutschland breiter politischer Konsens, dass nur die Schaffung eines "stabilen und friedlichen palästinensischen Staates" eine "dauerhafte Befriedung der ganzen Region garantiert".

