München (AFP) Boris Beckers' Ehefrau Lilly hat volles Vertrauen in die Treue ihres Mannes. Eifersucht sei "überhaupt kein Thema", sagte die 39-Jährige der Illustrierten "Bunte" über die seit zehn Jahren bestehende Beziehung mit dem ehemaligen Tennis-Weltstar. Sie vertraue Boris vollkommen. Sie beide seien keine Kinder mehr und wüssten, was sie aneinander hätten. "Und Boris ist nicht mehr so blöd, dass er jetzt mit einer anderen Frau ein Kind zeugen würde."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.