Berlin (AFP) Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) will in heikle Auslieferungsverfahren künftig enger eingebunden werden. Damit zieht die Bundesregierung erste Konsequenzen aus dem Fall des ägyptischen Al-Dschasira-Journalisten Ahmed Mansur, wie eine Ministeriumssprecherin dem Berliner "Tagesspiegel" vom Mittwoch sagte. Demnach soll künftig in Fällen, in denen Interpol einem nationalen Fahndungsaufruf widersprochen hat, das Bundesjustizministerium direkt und nicht nur das nachgeordnete Bundesamt für Justiz in Entscheidungen einbezogen werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.