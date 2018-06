Berlin (AFP) Nach den neuen Enthüllungen über die Ausspähung französischer Präsidenten durch den US-Geheimdienst NSA drängt die deutsche Opposition erneut auf Einsichtnahme in die umstrittenen Selektorenlisten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe vollständige Aufklärung versprochen, erklärte der Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz am Mittwoch in Berlin. "Sie liefert sie bis heute nicht."

