Brüssel (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich vor dem Sondertreffen der Eurogruppe zu Griechenland skeptisch gezeigt, dass bereits am Mittwoch eine Einigung erzielt werden kann. Der Stand der Vorbereitungen sei nicht so, "dass man optimistisch sein kann, dass wir heute ein Ergebnis erzielen", sagte Schäuble am Abend in Brüssel. "Mein Gefühl ist, wir sind noch nicht sehr viel weiter als am Montag", als die Eurogruppe das letzte Mal zu Griechenland zusammengekommen war.

