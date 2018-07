München (AFP) Die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich im Juni verschlechtert. Der viel beachtete monatliche ifo-Geschäftsklimaindex für die gewerbliche Wirtschaft sank von 108,5 Punkten im Mai auf 107,4 Punkte, wie das ifo-Forschungsinstitut am Mittwoch in München mitteilte. "Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft sind gedämpft", erklärte ifo-Präsident Hans-Werner Sinn.

