Frankfurt/Main (AFP) Nach dem Schlichterspruch im Kita-Tarifkonflikt will die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ihre Mitglieder über das Ergebnis abstimmen lassen. In den kommenden vier Wochen sollten die Gewerkschaftsmitglieder befragt werden, sagte Verdi-Chef Frank Bsirske am Mittwoch nach einer Streikdelegiertenkonferenz in Frankfurt am Main. Die Gewerkschaft will aber noch am Mittwochabend mit den Arbeitgebern die Verhandlungen wieder aufnehmen, um möglicherweise noch Änderungen an dem Schlichterspruch erzielen zu können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.