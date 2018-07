Brüssel (AFP) Der Konflikt zwischen dem Westen und Russland wird nach Ansicht von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) nicht zu einer neuen Blockkonfrontation führen. "Es wird keine Rückkehr zum Kalten Krieg geben", sagte von der Leyen am Mittwoch zum Auftakt eines Treffens der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel. Der Kalte Krieg habe "eine völlig andere Welt vor Augen gehabt, nämlich zwei große Blöcke, die sich gegenüberstanden". Heute sei die Welt "miteinander so verflochten, dass es eine Rückkehr zum Kalten Krieg nicht geben kann und nicht geben darf".

