Brüssel (AFP) Die EU will 40.000 Flüchtlinge auf freiwilliger Basis auf die Mitgliedstaaten verteilen, um Italien und Griechenland zu entlasten. Die Verteilung solle "über zwei Jahre" erfolgen und nur Flüchtlinge betreffen, bei denen es "eine klare Notwendigkeit vorübergehenden Schutzes" gebe, heißt es im Entwurf für den EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag, der der Nachrichtenagentur AFP vorliegt. Wirtschaftsflüchtlinge sind damit von der Verteilung ausgeschlossen. In den vorläufigen Gipfelschlussfolgerungen wird zudem betont, dass es sich um einen "vorübergehenden und außerordentlichen" Schritt handelt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.