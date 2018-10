Straßburg (AFP) Der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden sollte nach Meinung des Europarats in sein Heimatland zurückkehren können. Snowden sollte sich nicht vor einer Strafverfolgung fürchten müssen und die Möglichkeit bekommen, sich bei seiner Verteidigung vor Gericht auf das "öffentliche Interesse" an seinen Enthüllungen zu berufen, hieß es in einer Entschließung, die die parlamentarische Versammlung des Europarates am Dienstag in Straßburg verabschiedete.

