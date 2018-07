Los Angeles (dpa) - Die Suche nach einem neuen Spider-Man-Darsteller ist vorbei. Der britische Neuling Tom Holland (19, "The Impossible") soll für Sony Pictures und Marvel Studios zum Spinnenmann werden.

Wie das Branchenblatt "Variety" berichtet, wird die nächste Superhelden-Folge von Regisseur Jon Watts ("Cop Car") inszeniert. Sony Pictures will den Streifen im Sommer 2017 in die Kinos bringen.

Die Figur von Peter Parker wurde zuvor von Tobey Maguire und Andrew Garfield verkörpert. Holland ist ab Dezember an der Seite von Chris Hemsworth in dem Abenteuerdrama "Im Herzen der See" auf der Leinwand zu sehen. Auch steht ein Auftritt in dem Superhelden-Epos "Captain America: Civil War" an, das derzeit unter der Regie von Joe und Anthony Russo gedreht wird.