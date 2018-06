Paris (AFP) Wegen des Ausspähens französischer Präsidenten durch den US-Geheimdienst NSA hat die Regierung in Paris am Mittwoch die US-Botschafterin einbestellt. Außenminister Laurent Fabius wolle mit US-Botschafterin Jane Hartley am Nachmittag sprechen, verlautete aus diplomatischen Kreisen in Paris.

